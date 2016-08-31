21:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Маргасов сменил "Ростов" на "Крылья"

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Защитник "Ростова" Тимофей Маргасов продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщает пресс-служба самарцев. 24-х летний футболист будет выступать за свою новую команду под 34-м номером. Маргасов перебрался в "Крылья" на правах свободного агента. По информации "СЭ", также им интересовались португальские "Брага" и "Боавишта". В составе "Ростова" защитник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России.

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http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14032

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КОММЕНТАРИИ (2)
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CanagliaVova

им интересовались португальские "Брага" и "Боавишта", но счастливый обладатель российского паспорта выбрал "Крылья Советов" :-D

22:05

ValeraK

Дурак блин

22:02

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