Маргасов сменил "Ростов" на "Крылья"

Защитник "Ростова" Тимофей Маргасов продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщает пресс-служба самарцев. 24-х летний футболист будет выступать за свою новую команду под 34-м номером. Маргасов перебрался в "Крылья" на правах свободного агента. По информации "СЭ", также им интересовались португальские "Брага" и "Боавишта". В составе "Ростова" защитник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России.

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