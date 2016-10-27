Марек Хамшик: "Наполи собирается отобрать у "Ювентуса" 3 очка"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик в преддверии гостевого матча 11-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" отметил, что команда отправляется в Турин с целью добыть там 3 очка. В двух последних встречах серии А неаполитанский клуб одержал победы над "Кротоне" (2:1) и "Эмполи" (2:0).

– Мы отправляемся в Турин, чтобы добиться положительного результата, – приводит Football Italia слова Хамшика. – Мы сделали правильные выводы после нескольких подряд поражений, что позволило нам одержать победы в двух последних матчах чемпионата Италии. Благодаря этому мы переместились на третью строчку в турнирной таблице. Надеемся на продолжение победной поступи в игре против "Ювентуса".

Матч между "Ювентусом" и "Наполи" состоится 29 октября. Начало встречи – в 21.45 по московскому времени.