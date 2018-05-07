Марчелло Липпи: "Думаю, итальянские болельщики с радостью восприняли кандидатуру Манчини на пост тренера сборной"

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини на пост главного тренера сборной.



По словам 70-летнего специалиста, нынешний наставник "Зенита" обладает большим международным опытом и успешно тренировал самые разные команды.

- Манчини - тренер с большим международным опытом, - приводит ANSA слова Липпи. - Кандидатуры Анчелотти, Манчини и Раньери я думаю, были встречены итальянскими болельщиками с радостью. Также говорили о Гасперини.

Манчини и раньше успешно управлял разные команды, и мне кажется, что у него огромное желание потренировать сборную Италии. Это и есть минимальное требование в данной ситуации.