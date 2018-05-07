Марчелло Липпи: "Думаю, итальянские болельщики с радостью восприняли кандидатуру Манчини на пост тренера сборной"

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини на пост главного тренера сборной.
По словам 70-летнего специалиста, нынешний наставник "Зенита" обладает большим международным опытом и успешно тренировал самые разные команды.
- Манчини - тренер с большим международным опытом, - приводит ANSA слова Липпи. - Кандидатуры Анчелотти, Манчини и Раньери я думаю, были встречены итальянскими болельщиками с радостью. Также говорили о Гасперини.
Манчини и раньше успешно управлял разные команды, и мне кажется, что у него огромное желание потренировать сборную Италии. Это и есть минимальное требование в данной ситуации.
L Osokin
в Италии покажет себя, с бомжевиком даже Гвардиола провалится...
21:20
баламошка
Он носил красивые шарфики, которые элегантно завязывал. Таким топ-тренером его и запомнят россияне.
20:56
hant64
Итальянцы просто не знают возможности Манчини по разваливанию команд. Но ничего, после не попадания Италии на очередной Евро, прозреют, да поздно метаться будет. Бакланы вон, уже прозрели, но так же уже поздняк))
20:46
Kidd
Да что там итальянские.. Больше всего обрадовались питерские болельщики..
20:22