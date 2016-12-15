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Марат Магадеев: "В "Уфе" поняли, что Гончаренко уйдет, когда пошел пресс на Слуцкого"

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Президент "Уфы" Марат Магадеев в эфире "Башкортостан 24" отметил, что понимание того, что Виктор Гончаренко уйдет с поста главного тренера команды, пришло в клубе, когда в прессе появилась критика Леонида Слуцкого. ЦСКА объявил об уходе главного тренера 6 декабря, а назначение Гончаренко состоялось 12 декабря. 

- Когда пошли разговоры и пресс на Слуцкого, то мы внутренне понимали, что решение по главному тренеру оговорено и оно будет реализовано, - заявил Магадеев. - Семак? Сейчас идет работа, есть пул тренеров с хорошими именами. 24-25 декабря мы назовем имя главного тренера.

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