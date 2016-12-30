Марат Магадеев: "Уфа" сделала правильный выбор, пригласив Семака"

Президент "Уфы" Марат Магадеев выразил уверенность, что новый главный тренер Сергей Семак добьется успехов с клубом. Сегодня 40-летний специалист заключил контракт с "Уфой" на полтора года, он сменил возглавившего ЦСКА Виктора Гончаренко.

– Сергей Семак очень уважаемый в футбольных кругах человек, у него огромный опыт работы со специалистами мирового уровня, таких как – Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Капелло и Слуцкий, – цитирует официальный сайт "Уфы" Магадеева. – Я думаю, он смог перенять у них лучшее. Кандидатуру Семака мы обсуждали с Рустэмом Хамитовым, и глава республики поддержал нас в этом выборе. Сегодня мы встретились с Сергеем Богдановичем, тепло пообщались, он оставил очень приятное впечатление. Уверен, мы сделали правильный выбор и у него в "Уфе" все получится.

– В своем первом интервью Сергей Семак поставил достаточно скромную задачу – сохранить прописку в РФПЛ, вы ее разделяете?

– Сергей Богданович немного поскромничал, внутренне он так не думает. Мы пришли к выводу, что всегда нужно ставить самые высокие цели. Мы уже далеки от тех мыслей о сохранение прописки в РФПЛ. "Уфа" достаточно хорошо укомплектована и сейчас мы имеем возможность, в том числе финансовую, усилиться, причем качественными игроками.

– Буквально несколько дней назад из "Уфы" в "Зенит" состоялся трансфер голкипера Андрея Лунева и вот сейчас в обратном направлении перешел Сергей Семак. Связаны ли эти события между собой?

– На самом деле – это просто стечение обстоятельств. Но мы готовы к более тесному сотрудничеству с такой большой командой как "Зенит". У клуба из Санкт-Петербурга большие футбольные традиции, нам есть чему у них учиться, всегда нужно перенимать опыт и знания, не нужно этого стесняться. У нас уже выстроены хорошие взаимоотношения со многими клубами РФПЛ. Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству.