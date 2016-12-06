Марат Измайлов: "Когда забил "Зениту", взял мяч, несу к центру, а сам думаю: "Чего я ерундой занимаюсь? Хорошо хоть сравняли"

Полузащитник "Краснодара" Марат Измайлов, отметившийся голом и голевой передачей на последних минутах матча 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1), признался, что не верил в победу в той встрече, когда отправлял мяч в сетку ворот соперника. Также он отметил поддержку болельщиков.

– Матчей действительно сыграно много, всех сейчас не упомнишь, – цитирует пресс-служба клуба Измайлова. – И концовки в них случались самые разные – бывало, забивали на последних секундах, а бывало, и пропускали. Подобного тому, что случилось в игре с "Зенитом", навскидку, если честно, не вспомню.

– Признайтесь, о чем подумали, когда на 86-й минуте Артем Дзюба вывел "Зенит" вперед?

– Обидно было. Игра ведь шла равная, даже, наверное, мы ее в большей степени контролировали, особенно во втором тайме, когда и мячом владели лучше соперника, и атаковали опаснее. Когда "Зенит" забил, признаюсь, мне мало верилось в то, что при такой плотной игре мы успеем хотя бы сравнять счет.

– Идет 2-я компенсированная минута, Енджейчик выполняет кросс, Гранквист делает скидку головой, и мяч готовится перехватить Кришито. Силы на исходе, тем не менее вы не останавливаетесь, а, наоборот, прибавляете в скорости и в итоге сравниваете счет. Предчувствовали, что итальянский защитник "Зенита" допустит оплошность?

– Я изначально открывался под Артура, но он сделал передачу верхом к линии штрафной. Развернулся, увидел, что Андреас головой скидывает мяч в разрез между вратарем и защитником, и побежал туда. Мне казалось, что передача сама по себе должна пройти, тем более по влажному газону. О том, что Кришито может ошибиться, не думал, просто шел до конца.

– Мяч в воротах, партнеры празднуют гол, а вы, не останавливаясь, достаете снаряд из сетки и бежите к центру поля. Неужели верили, что за оставшиеся две минуты удастся вырвать победу?

– Честно говоря, за мячом побежал по инерции. (Улыбается.) Взял его, несу к центру, а сам думаю: "Чего я ерундой занимаюсь? Уже времени не осталось. Куда торопиться? Хорошо хоть сравняли…" Я даже когда забил, особой радости не ощущал. Было много моментов, где я хотел бы сыграть по-другому, и потому ни от своей игры, ни от результата на тот момент удовлетворения не испытывал. А вот когда Торнике Окриашвили забил второй мяч, тогда уже совсем другое дело, тогда была радость!

– Насколько велика роль в победе над "Зенитом" болельщиков и их поддержки?

– Всегда приятно играть при полном стадионе, при такой поддержке, которая была у нас в тот вечер. Болельщики и созданная ими великолепная атмосфера нам, безусловно, очень помогли, особенно в концовке встречи. Думаю, футболисты и зрители в этом матче подарили друг другу много положительных эмоций, радости.