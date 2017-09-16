Марат Хуснуллин: "Стадион "Динамо" будет готов к ЧМ-2018"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что стадион "Динамо" должен выйти на полечение заключения о соответствии (ЗОС) весной 2018 года. Ранее стало известно, что в матче-открытии арены в Петровском парке сыграет сборная России.

- Наши партнеры по "Динамо" пообещали весной следующего года, в марте - апреле, заявиться на ЗОС, - цитирует ТАСС Хуснуллина. - Я думаю, к чемпионату мира они должны успеть.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.