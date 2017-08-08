Марат Быстров: "Зенит"? Я не впадаю в эйфорию"

Защитник "Тамбова" Марат Быстров отметил, что не обращает внимания на разговоры об интересе со стороны "Зенита". По словам 25-летнего игрока, официального предложения не было.

– Не впадаю в эйфорию. Если бы было что-то конкретное, а это просто интерес, – цитирует Быстрова "Голеада". - До этого писали, что есть интерес со стороны "Локомотива" и ЦСКА. Не обращаю на это внимания.



В эмоциональном плане это приятно, как было бы приятно любому другому человеку. В остальном всё остаётся, как и было: я – в "Тамбове", и у меня – двухгодичный контракт. Дальше будет видно.

Если поступит какое-то предложения, я буду разговаривать с агентом и с руководителем "Тамбова". Но предложение должно быть интересным и мне, и клубу.



Три года назад я служил в армии и даже не думал, что буду играть в профессиональном футболе. За три года всё резко поменялось. Сейчас я не загадываю.