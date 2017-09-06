Мануэл Фернандеш: "Знание русского очень помогает, но до уровня Гильерме мне далеко"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" отметил, что знание русского языка ему очень помогает. Также он признался, что ему в России нравятся московское лето и круглосуточные магазины.

– Не секрет, что вы уже неплохо объясняетесь на русском. За три года, проведенных в стране, стали ощущать себя по-настоящему своим?

– В команде знание русского очень помогает. И на поле, и в быту. Все сразу становится проще. Но до уровня Гильерме мне далеко. Все-таки он здесь уже десять лет. Куда мне со своими тремя!

– За что вы успели полюбить Россию?

– Московское лето. Оно чудесно. А еще очень ценю, что, как и любой настоящий мегаполис, Москва не спит. Если мне что-то понадобится посреди ночи, то не придется ждать 11 утра, пока откроется магазин. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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