Мануэл Фернандеш возглавил список ассистентов чемпионата России

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш сделал голевые передачи на Ари и Тараса Михалика в матче против "Оренбурга" (4:0) и вернул себе первое место в рейтинге ассистентов чемпионата России. На счету португальца 12 результативных пасов в 20 играх нынешнего сезона, в то время как Квинси Промес из "Спартака" помог партнерам отличиться 11 раз, а ростовчанин Тимофей Калачев – 9. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча "Локо" – "Оренбург"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЛокоОренбург 2:0 50' Ари (дубль) pic.twitter.com/sZ0Bl0JziY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.