Мануэл Фернандеш возглавил список ассистентов чемпионата России

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш сделал голевые передачи на Ари и Тараса Михалика в матче против "Оренбурга" (4:0) и вернул себе первое место в рейтинге ассистентов чемпионата России. На счету португальца 12 результативных пасов в 20 играх нынешнего сезона, в то время как Квинси Промес из "Спартака" помог партнерам отличиться 11 раз, а ростовчанин Тимофей Калачев – 9. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Локо" – "Оренбург"