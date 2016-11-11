Мануэл Фернандеш: "Водка на вкус везде примерно одинаковая"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" признался, что для него стала открытием гречневая каша. По словам португальца, он возит ее даже на родину.
– Что думаете о русской кухне?
– Больше всего мне нравится гречневая каша, о существовании которой прежде не знал (в Западной Европе ее практически не едят. – Прим. "СЭ"). Захватываю с собой крупу, когда еду в Португалию. У нас есть нечто подобное, но вкус другой.
– А как вам вкус водки?
– Он, по-моему, везде примерно одинаковый.
– И даже в Португалии?
– Там вообще-то предпочитают портвейн и зеленое вино. (Александр ПРОСВЕТОВ)
Jean4
У нее разве есть вкус? Кроме горечи там ничего нет.
21:15
детлеф
водка везде разная а ты ...... одинаковое.а за гречку спасибки. тож люблю.
21:01