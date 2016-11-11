20:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мануэл Фернандеш: "Водка на вкус везде примерно одинаковая"

0
0
0
2

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" признался, что для него стала открытием гречневая каша. По словам португальца, он возит ее даже на родину.

 
Мануэл ФЕРНАНДЕШ.Мануэл Фернандеш: "Смородская даже не захотела со мной разговаривать"

– Что думаете о русской кухне?

– Больше всего мне нравится гречневая каша, о существовании которой прежде не знал (в Западной Европе ее практически не едят. – Прим. "СЭ"). Захватываю с собой крупу, когда еду в Португалию. У нас есть нечто подобное, но вкус другой.

– А как вам вкус водки?

– Он, по-моему, везде примерно одинаковый.

– И даже в Португалии?

– Там вообще-то предпочитают портвейн и зеленое вино. (Александр ПРОСВЕТОВ)

0
0
0
2

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Jean4

У нее разве есть вкус? Кроме горечи там ничего нет.

21:15

детлеф

водка везде разная а ты ...... одинаковое.а за гречку спасибки. тож люблю.

21:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ