Мануэл Фернандеш: "Водка на вкус везде примерно одинаковая"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" признался, что для него стала открытием гречневая каша. По словам португальца, он возит ее даже на родину.

– Что думаете о русской кухне?

– Больше всего мне нравится гречневая каша, о существовании которой прежде не знал (в Западной Европе ее практически не едят. – Прим. "СЭ"). Захватываю с собой крупу, когда еду в Португалию. У нас есть нечто подобное, но вкус другой.

– А как вам вкус водки?

– Он, по-моему, везде примерно одинаковый.

– И даже в Португалии?

– Там вообще-то предпочитают портвейн и зеленое вино. (Александр ПРОСВЕТОВ)