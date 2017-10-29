Мануэл Фернандеш: "В начале сезона главной задачей было место в топ-5"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после победы над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России выразил надежду, что команде удастся сохранить победный ритм. Он также добавил, что главными призовыми железнодорожников являются радость команды и болельщиков.

– Что можете сказать о матче?

– В первом тайме "Зенит" опасно атаковал, использовал высокий прессинг, и нам было сложно выходить из обороны, – отметил Фернандеш. – Но во второй половине мы стали лучше располагаться на поле и начали создавать голевые моменты.

– Какие ощущения от игры?

– Хорошие, но нам над многим нужно еще работать. Впереди половина чемпионата, но сейчас будем готовиться к следующей встрече в Лиге Европы и надеяться, что сохраним победный ритм.

– Цель "Локомотива" – чемпионство?

– В настоящий момент мы об этом не думаем. В начале сезона главная задача была – оказаться в топ-5. Пока мы ее выполняем и не беспокоимся об остальном.

– Что сказал главный тренер после игры?

– Поздравил с победой и сказал, что пора думать о следующем матче, потому что эта встреча – уже прошлое.

– Будут ли дополнительные призовые после такой победы?

– Понятия не имею, даже не думал об этом. Наши главные призовые – это радость команды и болельщиков. Постараемся продлить этот радостный момент. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" // "Зенит" - "Локомотив". Главное видео