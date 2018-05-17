Мануэл Фернандеш: "Установки от Денисова? В раздевалке свое слово могут сказать несколько игроков"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" рассказал, кто может высказаться по той или иной ситуации в раздевалке команды.

– Правда ли, что Денисов, помимо Семина, дает установки в раздевалке?

– В раздевалке свое слово могут сказать несколько игроков, Денисов – один из них. Когда они считают, что должны высказать мнение по той или иной ситуации, мотивировать команду, или обратить на что-то внимание, они это делают. Обычно говорят два-три игрока. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Полная версия интервью Фернандеша - скоро на сайте "СЭ".