Мануэл Фернандеш: "Скоро обсудим с "Локомотивом" продление контракта"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал в интервью A Bola, что намерен продлить контракт с клубом. В этом сезоне португалец провел 30 матчей в клубных турнирах, забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач.

– Насколько близки вы были к переходу в "Интер" в январе?

– Интерес от клуба был, но "Локомотив" меня не отпустил. Я всем доволен, готов помочь команде в борьбе за титул.

– Переход возможен в конце сезона?

– Мы уже обсуждали с клубом продление контракта (он завершается в 2019 году, - прим. "СЭ"). Скоро начнем переговоры. Решили, нужно сначала сыграть с "Ниццей" и "Спартаком". А потом мы поговорим.