Мануэл Фернандеш: "Сегодня "Локомотиву" просто чуть больше повезло

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после игры 13-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) отметил влияние на итоговый результат двух первых голов команды. Хозяева поля уже к пятой минуте вели со счетом 2:0.

– Мы играли очень хорошо, – сказал Фернандеш. – Интенсивно провели первые десять минут первого и второго таймов. Думаю, нам нужно продолжать в том же духе. Надеюсь, следующая игра будет еще лучше, чем сегодня.

– Сегодня "Локо" показал свой высочайший уровень?

– Может быть. Не знаю, самую ли лучшую игру мы показали или нет, но победили со счетом 4:0. С ЦСКА мы тоже очень хорошо играли.

– Победа над "Анжи" – заслуга Юрия Семина?

– Возможно. Но главное, что забили два быстрых гола. Подопечным Врба было очень тяжело. Мы действительно дополнительно отрабатывали на тренировках действия в атаке. Сегодня нам просто чуть больше повезло. (Ярослав СУСОВ)