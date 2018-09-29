Мануэл Фернандеш: "С контрактом ситуация та же. Не думаю о нем, главное - помогать команде"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 9-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0) заявил, что не думает о контракте.

- С контрактом ситуация та же, - сказал Фернандеш в интервью "СЭ". - Для меня самое главное – продолжать помогать команде. О контракте не думаю. Здорово, что удалось забить гол.

Теперь хочу сделать свой вклад и в матче с "Шальке" в Лиге чемпионов. Хотелось бы одержать победу. У нас идет очень сложная неделя. После "Шальке" будет еще дерби с ЦСКА. Так что сейчас думаю только о том, как помочь команде. Об остальном не имеет смысла говорить. Что должно произойти, то и произойдет. ​(Юлия Яковлева)

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