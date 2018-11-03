Мануэл Фернандеш: "Пять побед подряд – фантастический результат. Жаль, в ЛЧ "Локо" не показывает тот же уровень"

Полузащитник "Локомотива" рассказал "СЭ", что думает о победе над "Арсеналом" (3:1) и предстоящем матче с "Порту".

- Пять побед подряд...Это фантастический результат. Наконец-то у нас пошла положительная динамика. Иногда добивались побед, играя не так хорошо. Все это плоды каждодневной работы. Жаль, в Лиге чемпионов пока не можем показать тот же уровень.

- Теперь перед матчем с "Порту" больше уверенности появилось?

- Конечно! После стольких побед все чувствуют эту уверенность. К тому же несколько футболистов вернулись после травм. Все это должно нам помочь перед ответной встречей с "Порту".

- В этом матче снова всплыла тема судейства. Негативно высказался тренер "Арсенала". Что вы думаете?

- Да мало что можно сказать. Были спорные моменты. Арбитр не дал пенальти на Эдере. Но в конечном счёте мы все равно оказались сильнее и справедливо победили. (Юлия Яковлева)