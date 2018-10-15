Мануэл Фернандеш: "Пробовал борщ, но как-то не пошло. Пельмени тоже не особо, гречка - королева"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "Реальному времени" отметил, что тяжело привыкал к холоду в России. Также 32-летний португалец рассказал, что ему нравится в российской кухне.

– Когда вы приехали в Россию, что вам понравилось/не понравилось?

– Я очень тяжело привыкал к холоду. Но не менее сложно было приспособиться к русской еде, потому что она разительно отличается от португальской. Это было что-то совершенно новое и незнакомое.

– Какое блюдо вас поразило?

– Меня приятно удивила гречка, за годы жизни в России я стал ее фанатом. Я пробовал борщ, но как-то не пошло. Пельмени тоже не особо, гречка – королева

– Россиянки – самые красивые женщины в мире?

– Они очень красивые, но не могу сказать, что самые, потому что я еще не бывал во многих странах мира. Да и вообще, я уже женат, и моя жена не из России. Мне уже поздно заглядываться