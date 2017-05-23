Мануэл Фернандеш: "Предыдущее руководство "Локомотива" не пыталось решить проблему со мной"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш выразил радость в связи с тем, что после возвращения на пост главного тренера команды Юрия Семина он вновь стал игроком стартового состава команды. Португалец подчеркнул, что у него были проблемы с предыдущими руководителями железнодорожников.

– Это были закулисные истории с экс-руководителями клуба, по которым у меня и не было регулярной игровой практики в прошлом сезоне, – цитирует Maisfutebol Фернандеша. – Мне никто и никогда не объяснял, в чем дело, у меня были лишь предположения, но мне не казалось, что руководство пыталось решить возникшую проблему. Если бы они хотели, то просто переговорили со мной, чтобы решить все спорные вопросы.

В этот период я немного нервничал, потому что не играл, но имел еще контракт на три года. Я не играл, и это меня раздражало, но с этим ничего нельзя было сделать.

Было трудно, я тренировался с молодежной командой, но позже ситуация изменилась. В минувшем сезоне я вновь регулярно играл. Надеюсь, впредь будет так же. Сейчас я могу бороться за свое место в основе и проявлять себя, помогать команде. В прошлом сезоне такой возможности у меня не было.

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