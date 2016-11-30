Мануэл Фернандеш: "Перенос матча с "Томью" в Москву был для "Локомотива" лучшим решением"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш на пресс-конференции в преддверии матча 16-го тура чемпионата России с "Томью" отметил, что игра в холодную погоду не является для команды проблемой. По словам хавбека, если соперник согласился на перенос матча в Москву - значит, всех это устроило.

- Матч перенесли в Москву. Рады, что не придется лететь в Томск?

- Конечно. Из-за погоды, прежде всего. Но и в Москве сейчас холодно. Считаю, что у нас играть лучше и для болельщиков тоже. Для нас это было лучшее из всех решений. Если "Томь" согласилась - значит, всех это устроило.

- Что хорошего могли бы сказать о зиме своим соотечественникам, ведь иностранцы не любят зиму.

- Холодно играть в футбол, но это не проблема для нас. Это моя третья зима, и я уже привык. Не считаю это чем-то сверхъестественным. Важно привыкнуть.

- Успели восстановиться психологически после ничьей с "Уралом", когда пропустили мяч на последних минутах матча?

- Конечно. Соперник, по сути, ничего не создал. Нам было трудно забить, и очень обидно пропустить в самом конце матча. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)