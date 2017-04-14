Мануэл Фернандеш: "Очень надеюсь, что забью "Арсеналу"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш надеется забить тульскому "Арсеналу" в матче 23-го тура чемпионата России. Игра состоится в воскресенье и начнется в 17.30 по московскому времени. Стоит отметить, что свой первый гол в России португалец забил именно в игре против тульского коллектива.

– Мне понравилось, как мы выглядели в последних матчах, - цитирует пресс-служба клуба Фернандеша. - "Локомотив" серьезно настраивался на победу и сохранял концентрацию. Этот настрой присутствует и на тренировках. Команда меняется и прибавляет. Мы всего на четыре очка отстаем от четвертого места. Наша задача – подняться как можно выше. Уверен, мы добьемся положительного результата. Если говорить обо мне, то чувствую себя очень хорошо.

– Вы не забивали уже в пяти матчах чемпионата подряд. Забьете "Арсеналу"?

– Очень на это надеюсь, но не имеет значения, кто забил гол. Главное, чтобы побеждала команда.