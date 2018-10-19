Мануэл Фернандеш: "Ни на секунду не подумал, что "Ростов" может победить"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о трудной победе над "Ростовом" (2:1) в 11-м туре чемпионата, игре без нападающих и следующем сопернике в Лиге чемпионлв "Порту".

- Матч выдался тяжелым. Все видели, как организованно "Ростов" играет. И до этого момента пропускал довольно мало голов. Но мы эту победу заслужили. Вообще очень важно, что "Локо" дважды победил в сложнейших встречах: с ЦСКА и "Ростовом". Мы приблизились к первой тройке.

- Валерий Карпин после матча сказал, что "Локо" не создал проблем "Ростову". Странное заявление, не находите?

- Ну такое у него мнение, и его нужно уважать. "Ростов" забил гол после нашей ошибки - тут опять сказались проблемы с концентрацией. У соперника был один удар в створ и один гол. Да, это эффективно, но не значит, что команда может победить, не создавая моментов.

- Было ли трудно играть без нападающего?

- Да, но мы смогли создать несколько голевых ситуаций. Не скажу, что много угрожали чужим воротам. Но лично я ни на секунду не подумал, что "Ростов" может победить.

- Что скажете о "Порту", ближайшем сопернике в Лиге чемпионов?

- Довольно сильная команда. И, возможно, фаворит в борьбе за первое место в группе. Но нам остаётся только побеждать в этом матче, других вариантов после двух поражений нет (Юлия Яковлева)

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