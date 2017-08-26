Мануэл Фернандеш: "Мне нравится футбол Миранчуков"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после победы над "Уралом" в матче 8-го тура чемпионата России (2:1) отметил игру братьев Миранчуков. Победный гол во встрече забил Алексей Миранчук с передачи брата Антона.

– За счет чего команда набрала такой ход?

– В прошлом сезоне в клубе были изменения, которые влияли на команду. Сейчас пришла стабильность, за счет которой мы и добиваемся результата.

– "Локомотив" вновь медленно начал игру.

– Такое происходило в нескольких последних матчах. Конечно, мы работаем над этим компонентом. "Урал" – сильная команда, которая здорово играла с фаворитами чемпионата. Но "Локомотив" должен побеждать дома, что мы и сделали.

– Как вам играется с Миранчукам?

– Очень здорово. Братья – креативные футболисты. Мне нравится такой футбол. Конечно, они много играют в пас друг с другом, но по-другому и быть не может. У нас много хороших атакующих игроков. В такой ситуации нужно не забывать про оборону и помогать опорным полузащитникам.