Мануэл Фернандеш: "Миранчуку пора реализовывать себя"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" предположил, что излишнее напряжение мешает Алексею Миранчуку полностью раскрыть свой потенциал. При этом он подчеркнул, что россиянину уже пора оправдывать ожидания болельщиков.

– Ваш одноклубник Миранчук вызывается в сборную, считается растущей звездой, но в этом статусе пребывает уже довольно давно. Чего не хватает, чтобы избавиться от определения "растущий"?

– Вообще-то Алексею уже 21 год. Пора реализовывать свои возможности. Алексей рано проявил себя в футболе, от него многого ждут. В свою очередь он старается сыграть в каждом эпизоде как можно лучше, а это не получается даже у мировых звезд. Ему, как мне кажется, надо сбросить с себя напряжение и играть в футбол так, как он умеет. Это поможет перейти на более высокий качественный уровень. А болельщикам надо проявить по отношению к нему терпение. (Александр ПРОСВЕТОВ)