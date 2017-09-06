Мануэл Фернандеш: "Миранчукам нужно и дальше наслаждаться футболом, и прогресс продолжится"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" заявил, что не является учителем для Алексея и Антона Миранчуков. У португальца с братьями дружеские отношения.

– Миранчуки – большие молодцы, - отметил Фернандеш. - Самое главное для них сейчас – играть, играть... Через опыт они будут продолжать расти, ведь совсем еще молоды. Алексей давно стал ключевой фигурой, Антон его догоняет. Мой совет им прост: нужно и дальше наслаждаться футболом, и прогресс продолжится естественным путем.

– Вы чувствуете себя учителем для близнецов?

– (Смеется) Нет, я старше, но я не учитель. Просто наслаждаюсь игрой с ними и работой на тренировках. Я им друг! (Филипп ПАПЕНКОВ)

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