Мануэл Фернандеш: "Локомотиву" пришлось несладко против "Арсенала"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 23-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:0) выразил радость от очередного забитого гола в ворота туляков, информирует клубная пресс-служба. Португалец отметил, что после его мяча задача команды заметно облегчилась.

– Почему не удалось забить в первом тайме?

– Нам пришлось несладко, даже несмотря на то, что "Арсенал" играл вдесятером – все футболисты хозяев стояли у ворот и не давали нам простора, чтобы создавать по-настоящему опасные моменты. Было трудно забить первый гол, но когда мы это все-таки сделали, игра стала чуть легче, "Арсенал" раскрылся, и мы полетели забивать еще!

– Как вам Тула? Вы забиваете здесь такие великолепные мячи!

– Конечно, я с нетерпением ждал момента, когда выйду на поле и снова смогу отличиться, ведь, как вы правильно напомнили, я уже забивал здесь. Но самое главное сегодня – это победа команды. А Тула мне правда нравится, классный город! Я с удовольствием прогулялся утром, хотя, конечно, хотелось спать, ведь мы встали довольно рано.