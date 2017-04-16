20:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мануэл Фернандеш: "Локомотиву" пришлось несладко против "Арсенала"

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 23-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:0) выразил радость от очередного забитого гола в ворота туляков, информирует клубная пресс-служба. Португалец отметил, что после его мяча задача команды заметно облегчилась.

 
Сегодня. Тула. "Арсенал" - "Локомотив" - 0:3. Радость железнодорожников.Фернандеш снова взял "Арсенал". "Локо" уже в пятерке

– Почему не удалось забить в первом тайме?

– Нам пришлось несладко, даже несмотря на то, что "Арсенал" играл вдесятером – все футболисты хозяев стояли у ворот и не давали нам простора, чтобы создавать по-настоящему опасные моменты. Было трудно забить первый гол, но когда мы это все-таки сделали, игра стала чуть легче, "Арсенал" раскрылся, и мы полетели забивать еще!

– Как вам Тула? Вы забиваете здесь такие великолепные мячи!

– Конечно, я с нетерпением ждал момента, когда выйду на поле и снова смогу отличиться, ведь, как вы правильно напомнили, я уже забивал здесь. Но самое главное сегодня – это победа команды. А Тула мне правда нравится, классный город! Я с удовольствием прогулялся утром, хотя, конечно, хотелось спать, ведь мы встали довольно рано.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/15191

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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