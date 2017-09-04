Мануэл Фернандеш: "Локомотив" сможет доставить "Зениту" немало неприятностей"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассчитывает, что его команда навяжет борьбу "Зениту"​ в чемпионской гонке в премьер-лиге. Сине-бело-голубые идут на первом месте в турнирной таблице с 20 очками, а красно-зеленые занимают вторую строчку с 19 оками.

– Думаю, "Спартак" и "Зенит" в этом году ждут довольно тяжелые матчи в еврокубках, – цитируют "Известия" Фернандеша. – Испанские команды очень хороши и сильны. И "Сосьедад", и "Севилья" играют качественно. Российским командам для достижения положительного результата нужно подойти к этим встречам крайне ответственно.

– Многие считают "Зенит" главным фаворитом сезона в чемпионате России. Они очень серьезно усилились этим летом...

– Я видел, как они обыграли дома "Спартак". У "Зенита" очень качественный состав, и они выдали отличный старт. Но важнее не то, как команда начала чемпионат, а то, как она его завершила. Думаю, в будущем мы еще сможем доставить петербуржцам немало неприятностей.

– Какова главная задача "Локомотива" в этом сезоне?

– Забраться как можно выше в турнирной таблице, не забивая голову мыслями о победе в чемпионате. Надо думать о каждом следующем матче и не заглядывать далеко вперед. Мы должны выиграть все оставшиеся домашние игры, ведь в прошлом сезоне у нас это получалось не так часто, как хотелось бы. Думаю, это наша главная цель.