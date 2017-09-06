Мануэл Фернандеш: "Локомотив" по составу уступает "Зениту" и "Спартаку"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" заявил, что красно-зеленые по составу уступают "Зениту" и "Спартаку"​. Однако, по его мнению, сила железнорожников не в исполнителях, а в тактике и командной игре.

- Нынешнее второе место "Локомотива" многих удивляет.

– А что удивляться? Мы просто стали настоящей командой. Это главное. Отлично знаем свои сильные стороны, а также минусы, над устранением которых усердно работаем. Если продолжим в том же духе, то окажемся в итоге на очень хорошей позиции. Хотя по составу уступаем тем же "Зениту" и "Спартаку".

– Считаете, что уступаете?

– Да. У них больше индивидуально сильных игроков, футболистов хай-класса, больше возможностей для маневра. Но мы берем другим – командными взаимодействиями и грамотной тактикой. И благодаря этому способны оказаться по итогам сезона высоко в таблице, даже в медалях. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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