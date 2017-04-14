Мануэл Фернандеш: "Локомотив" обязан быть в Лиге Европы"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш заявил, что его команда обязана попасть в Лигу Европы по итогам сезона. На данный момент красно-зеленые идут на 9-м месте в турнирной таблице, а также им предстоит сыграть в финале Кубка России против "Урала".

– У "Локомотива" две задачи – подняться как можно выше в таблице и выиграть Кубок России, – цитирует пресс-служба клуба Фернандеша. – Победа в Кубке даст право сыграть в Лиге Европы, где "Локомотив" быть обязан.