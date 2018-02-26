Мануэл Фернандеш: "Локомотив" не боролся бы за титул в Португалии"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мнением с A Bola о том, смог бы российский клуб бороться за чемпионство в Португалии. Напомним, что на данный момент железнодорожники лидируют в чемпионате России, опережая "Зенит" на 8 очков.

– Не знаю, так ли мы мощны, как три португальских гранда. Думаю, что за титул мы бы не боролись. "Локомотив" – клуб с богатой историей, но он давно не был чемпионом. Скоро очень важный матч со "Спартаком", который идет вторым в чемпионате. Мы хотим стать чемпионами России, – сказал Фернандеш.