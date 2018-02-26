15:45 26 февраля | Футбол — РФПЛ

Мануэл Фернандеш: "Локомотив" не боролся бы за титул в Португалии"

5

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мнением с A Bola о том, смог бы российский клуб бороться за чемпионство в Португалии. Напомним, что на данный момент железнодорожники лидируют в чемпионате России, опережая "Зенит" на 8 очков.

– Не знаю, так ли мы мощны, как три португальских гранда. Думаю, что за титул мы бы не боролись. "Локомотив" – клуб с богатой историей, но он давно не был чемпионом. Скоро очень важный матч со "Спартаком", который идет вторым в чемпионате. Мы хотим стать чемпионами России, – сказал Фернандеш.

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

oleg.bob

Португалия- это Криштиану, и больше ничего!

18:37 26 февраля

эд.гар

Ману дает объективную оценку. Португальские клубы играют во внутреннем чемпионате на очень высоких скоростях, чего часто не хватает нашим клубам. Фиаско в этом году в еврокубках не может служить каким-либо критерием оценки.

17:50 26 февраля

shpasic

а Португалии же нет Ротенберга.

16:16 26 февраля

John0201

чемпионат Португалии скатился ниже не только плинтуса, но и нашего ЧР

15:57 26 февраля

ДЗООРИК 07

Видели мы ваших Португальских грандов в еврокубках.... фуфло... Сто пудово Локо по интересней будет)))))

15:55 26 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!