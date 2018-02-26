Мануэл Фернандеш: "Локомотив" не боролся бы за титул в Португалии"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мнением с A Bola о том, смог бы российский клуб бороться за чемпионство в Португалии. Напомним, что на данный момент железнодорожники лидируют в чемпионате России, опережая "Зенит" на 8 очков.
– Не знаю, так ли мы мощны, как три португальских гранда. Думаю, что за титул мы бы не боролись. "Локомотив" – клуб с богатой историей, но он давно не был чемпионом. Скоро очень важный матч со "Спартаком", который идет вторым в чемпионате. Мы хотим стать чемпионами России, – сказал Фернандеш.
oleg.bob
Португалия- это Криштиану, и больше ничего!
18:37 26 февраля
эд.гар
Ману дает объективную оценку. Португальские клубы играют во внутреннем чемпионате на очень высоких скоростях, чего часто не хватает нашим клубам. Фиаско в этом году в еврокубках не может служить каким-либо критерием оценки.
17:50 26 февраля
shpasic
а Португалии же нет Ротенберга.
16:16 26 февраля
John0201
чемпионат Португалии скатился ниже не только плинтуса, но и нашего ЧР
15:57 26 февраля
ДЗООРИК 07
Видели мы ваших Португальских грандов в еврокубках.... фуфло... Сто пудово Локо по интересней будет)))))
15:55 26 февраля