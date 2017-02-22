21:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мануэл Фернандеш: "Локо" нужно время, чтобы привыкнуть к новой расстановке"

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш остался доволен ходом контрольного матча против "Стремсгодсета" (0:1). По словам игрока, поединок выдался напряженным и интенсивным.

– Это всего лишь контрольный матч перед возобновлением сезона, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Фернандеша. – Конечно, результат всегда важен. Но не менее важно, что мы провели интенсивную и напряженную игру, в который было много борьбы.

– Как оцените свою форму перед возобновлением сезона?

– Я чувствую себя хорошо. Я один из игроков, который всегда готов помочь команде и тренеру. Если я нужен на поле, то сделаю все возможное для победы.

– "Локомотив" играл в контрольных матчах по новой схеме.

– Да, мы поменяли схему. Конечно же, как и любой другой команде, нам нужно время, чтобы привыкнуть к новой расстановке и показывать свой лучший футбол.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14813

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