Мануэл Фернандеш извинился перед болельщиками "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш впосле матча 25-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:4) отметил, что команда должна делать больше в каждой ситуации на поле. Португалец извинился перед болельщиками железнодорожников.

Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы извиниться от имени команды за результат и за игру, - приводит пресс-служба "Локо" слова Фернандеша. - Мы представляем большой клуб - "Локомотив", поэтому должны делать больше в каждой ситуации. И я здесь, чтобы сказать, что в следующей игре мы покажем лучшее отношение и большую ответственность за команду, которую мы представляем. Могу сказать сейчас, что каждый из нас хочет играть лучше, и я надеюсь, что у нас будет больше побед в следующих матчах.