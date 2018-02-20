Мануэл Фернандеш: "Играть с Миранчуками – большая честь для меня"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью официальному сайту клуба отметил, что ему нравится играть вместе с братьями Миранчуками. Также футболист рассказал, что тренер дает ему свободу действий на поле.

– Видно, что в команде футбольная гармония. Расскажи, чему ты научил братьев Миранчуков и чему сам научился у этой команды?

– Не думаю, что я чему-то их научил – они талантливы сами по себе. Играть с ними – большая честь для меня. Чему я научился у команды? Командной работе!

– У тебя есть набор финтов, ты используешь паузы. Если два года назад многие были раздражены, что "Ману замедляет, он медленный", то теперь любой маневр очень полезный и иногда эффектный. Как так получилось?

– Думаю, что я просто прибавил в эффективности. Ведь я делал то же самое и два года назад, но, как верно подмечено, часто терял мяч.

– Дает ли тебе тренер свободу: финты, обводки?

– Конечно, но он не всегда доволен. Если в результате этих действий потерян мяч, возможна критика. Но я такой игрок: не боюсь рисковать! Каждую тренировку и каждый матч я стараюсь наслаждаться футболом, придумываю новые вещи, за которые все так любят этот спорт. Карьера футболиста настолько коротка! Поэтому я считаю, что ты должен наслаждаться каждым ее моментом. В то же самое время нужно помнить об ответственности, особенно когда ты понимаешь, что в результате неудачного финта можно потерять мяч, и соперник воспользуется этой ошибкой.