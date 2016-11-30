Мануэл Фернандеш: "Игра с "Томью" будет трудной"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш на пресс-конференции в преддверии матча 16-го тура чемпионата России с "Томью" отметил, что важно сконцентрироваться на игре, а не на сложных погодных условиях. По словам футболиста, команда должна показать, что сделала правильные выводы из ошибок, допущенных в предыдущих встречах.

- Что чувствуете на поле, когда приходится играть при такой температуре?

– Погода одинаковая для обеих команд. Поле и мяч тоже. Надо концентрироваться на том, чтобы показать хорошую игру, а не на том, какая погода.

– Ваши ожидания от предстоящей игры и что скажете о сопернике?

– Прежде всего, мы хотим победить, но я не считаю, что завтра будет легко. Игра сложится трудно. Нам надо показать, что мы исправили ошибки предыдущих встреч. Если это получится, победа будет за нами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)