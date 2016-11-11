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Мануэл Фернандеш: "Футбольный клуб – не детский сад, мы здесь, чтобы работать, а не дружить"

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Мануэл ФЕРНАНДЕШ.Мануэл Фернандеш: "Смородская даже не захотела со мной разговаривать"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" предположил, что не играл в прошлом сезоне из-за того, что бывшее руководство его недолюбливало. Португалец признал, что у него непростой характер, но подчеркнул, что всегда оставался профессионалом.

– Может быть, загвоздка в вашем контракте? Бывает, что всякие бонусы увязываются с количеством сыгранных матчей.

– Знаю. Не тот случай. Честно говоря, думаю, что присутствовало что-то личное, но никто из перечисленных людей не снизошел до беседы со мной, не сказал, что именно не нравится, есть ли ко мне претензии игрового характера, что я должен изменить или мне следует уйти. Целый год я не играл, что было плохо не только для меня, но и для клуба. Какой смысл заключать с игроком пятилетний контракт и не пускать его на поле?

Если вы не хотите видеть футболиста в команде, то все равно разумно предоставить ему игровое время, чтобы он показал себя, после чего расстаться. Возможно, я сложный человек. Но футбольный клуб не детский сад. Игроки должны проявлять себя на поле и оставаться профессионалами вне поля. Это все. Мы здесь для того, чтобы делать как можно лучше свою работу, а не с кем-то дружить. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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