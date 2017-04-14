Мануэл Фернандеш: "Фарфан – суперфутболист"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш не считает, что с приходом нападающего Ари у его команды изменилась игра. Также он выразил восхищение другим новичком команды - Джефферсоном Фарфаном.

– Я бы не сказал, что с приходом Ари поменялась схема игры "Локомотива", – цитирует пресс-служба клуба Фернандеша. – Но Ари – это игрок штрафной. У нас появился футболист, который великолепно завершает атаки. Так что нужно как можно чаще доставлять ему мяч в штрафную.

– Что скажете про Фарфана?

– Фарфан – суперфутболист. Думаю, ему удобнее играть на фланге. Джефферсон уже адаптировался в команде. "Локомотив" приобрел очень сильного игрока. Можно только поздравить клуб с этим трансфером.