Мануэл Фернандеш: "Если "Локомотив "хочет быть в пятерке, так играть нельзя!"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после поражения в домашнем матче 10-го тура премьер-лиги от "Амкара" (0:1) подчеркнул, что железнодорожники сыграли очень слабо.

– Плохой матч для нас. Играли дома и должны были набирать максимум очков, но вместо этого... Главная проблема понятна – не забили, – сказал Фернандеш. – Соперник очень быстро открыл счет, воспользовавшись нашей потерей концентрации, и закрылся, нам было очень сложно создавать моменты. "Амкар" защищался всей командой. А мы сыграли откровенно слабо. Надеюсь, такое не повторится.

– "Зенит" ушел в отрыв. Такими темпами о чемпионстве можно будет скоро забыть?

– Наша цель – быть в пятерке. Для этого нужно выигрывать дома по максимуму. Особенно у таких команд как "Амкар". Есть еще Лига Европы, где мы неплохо стартовали – ничья с "Копенгагеном", командой из Лиги чемпионов. А теперь на носу матч в Кубке России, нужно уже думать о нем.

– Фанаты недовольны, что команда не подошла после матча к трибуне. Только Гильерме это сделал.

– Думаю, это не главное, о чем сейчас стоит говорить. Думаю, болельщики нас поймут. После такого поражения игроки тоже очень злы. Мы едины с болельщиками. Не надо искать конфликт там, где его нет. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Амкар"