Мануэл Фернандеш: "Эдер очень поможет "Локомотиву"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш уверен, что его соотечественник Эдер поможет команде. Португальский форвард был арендован у "Лилля" до конца сезона с правом выкупа.

– Считаю, что Эдер очень поможет "Локомотиву", - цитируют "Известия" Фернандеша. - В атакующей линии у нас есть Фарфан, но он не чистый нападающий. Эдер очень трудолюбивый футболист и хороший человек. Я уверен, что он будет забивать голы и помогать нашему клубу.

– Эдер сможет заменить другого форварда "Локомотива" – Ари​, который получил травму в начале сезона?

– Думаю, да. Вообще, они похожи – оба умеют бороться за мячи, хороши в штрафной площади соперника. В этом смысле Эдер, как и Ари, будет крайне полезен нашей команде.