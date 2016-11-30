Мануэл Фернандеш: "Два ближайших матча станут определяющими для всех игроков "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш на пресс-конференции в преддверии матча 16-го тура чемпионата России с "Томью" отметил важность двух оставшихся до перерыва игр. Игрок также посетовал на то, что команда не может удержать преимущество после того, как забивает голы.

- У "Локомотива" очень много ничьих в этом чемпионате. В чем причина?

- Если вы имеете в виду последние ничьи, я считаю, что мы не могли удержать преимущество после того, как забивали мяч. Нужно менять настрой всей команды, чтобы это исправить, потому что, когда поражаем ворота соперника, надо удерживать счет.

- В первом круге с "Томью" было то же самое - ничья. Как изменилась диспозиция сил с тех пор и будут ли учтены те ошибки при подготовке к завтрашней игре?

- Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не был в расположении основной команды в тот момент. Но всегда надо учитывать ошибки предыдущих встреч и исправлять их, чтобы достигать побед и пониматься в таблице. Не помню, какие в том матче были допущены ошибки, если честно.

- В начале сезона вы играли мало, сейчас чуть ли не в каждой встрече появляетесь на поле. Готовы сейчас на сто процентов?

- Моя главная цель - играть как можно больше и приносить пользу команде. Я счастлив, что удалось провести столько матчей подряд в стартовом составе. Настраиваю себя только на то, чтобы помочь "Локомотиву".

- Появилась информация, что ближайшие два матча могут быть решающими для Юрия Семина. Чувствуете ответственность за это?

- Эти игры являются определяющими вообще для всех, кто находится в "Локомотиве". Если они будут для нас неудачными, мы уйдем на перерыв на очень плохих позициях в таблице. Поэтому ближайшие две игры очень важны для нас, не только для тренера. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)