Мануэл Фернандеш: "Думаю, Слуцкий прав, в России футбол не на первом месте"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" отметил, что, по его впечатлениям, футбол в России не является главным видом спорта. Он выразил надежду, что чемпионат мира-2018 поднимет интерес к футболу в стране.

– Как человек, поигравший в Португалии, Англии и Турции, могли бы сравнить организацию футбольного дела там и в России.

– В клубах дело обстоит примерно так же. Ничего такого, что явно отличалось бы. Что касается положения в целом, то его трудно сравнивать. У меня не сложилось впечатления, что футбол в России – вид спорта номер один. В Турции, например, все только и говорят о футболе. Больше, чем о политике.

– Бывший главный тренер нашей сборной Леонид Слуцкий выразил не так давно мнение, что "Россия – нефутбольная страна", которое вызвало дискуссию. Вы что на этот счет думаете?

– Думаю, Слуцкий прав. Народ в России уделяет больше внимания другим вещам. Да и посещаемость не самая высокая. Может быть, благодаря чемпионату мира людей и удастся больше привлечь к футболу. (Александр ПРОСВЕТОВ)