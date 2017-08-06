Мануэл Фернандеш: "Цель "Локомотива" – попасть в пятерку"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш заявил о том, что "железнодорожникам" сложно конкурировать с ЦСКА, "Зенитом" и "Спартаком". По словам бразильца, первый сезон у него ушел на адаптацию.

- Надо быть реалистами: у "Спартака", "Зенита" и ЦСКА составы сильнее, - цитирует "Российская газета" Фернандеша. - Наша цель – быть в пятерке. И мы готовы к этому. Но если мы хотим претендовать на что-то большее, над надо найти баланс в игре. Окей, мы дважды выигрывали Кубок за последние годы, но в чемпионате занимали не те места, на которые рассчитывали. Мы должны быть выше.

Когда я перешел в "Локомотив", в команде было мало людей, говорящих на английском. А я не знал русского. И первый сезон у меня ушел на адаптацию. Я был не так ярок. Но говорить о том, что мой переход - ошибка, может только человек, не разбирающийся в футболе. Возможно, я был ошибкой потому, что не делал того, чего хотело бывшее руководство? Если бы я был таким, как говорит Смородская, то, наверное, меня бы здесь уже не было. А я уже четвертый сезон в "Локомотиве". И неплохо играю, особенно в прошлом сезоне.