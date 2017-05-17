Манучарян - на острие атаки "Урала" на матч с "Локомотивом"

Стал известен состав "Урала" на матч 29-го тура чемпионата России против "Локомотива". Место в атаке команды займет Эдгар Манучарян.

Полностью заявка "Урала" выглядит следующим образом: Арапов, Кулаков, Балажиц, Новиков, Данцев, Емельянов, Димитров, Павленко, Ильин, Бикфалви, Манучарян; запасные - Заболотный, Тимофеев, Меркулов, Динга, Панков, Фидлер, Ломакин, Подоксенов, Глушков, Ставпец, Лунгу, Юсупов.

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится сегодня, 17 мая, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.