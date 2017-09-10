Манчини ждет от Дзюбы голов

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после гостевого матча 9-го тура премьер-лиги с "Динамо" (0:0) ответил на вопрос об игре форварда Артема Дзюбы. Футболист в этом сезоне не проходит в стартовый состав и в Химках вышел на поле на 55-й минуте, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Дзюба в атаке много ошибался. Что это – нехватка мастерства или переизбыток желания? – вопрос Манчини.

– Дзюба делал все так, как я его просил. В ближайшее время жду от него голов.

Напомним, перед сезоном Манчини выразил мнение, что Дзюба и Александр Кокорин на двоих могут забить не меньше 35 голов. При этом Дзюба с тех пор ни разу не поразил ворота соперников, тогда как Кокорин отметился 6 мячами в 9 играх премьер-лиги и трижды отличился в 4 встречах отборочного турнира Лиги Европы.

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"