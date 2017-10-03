Манчини выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил соболезнования пострадавшим в результате стрельбы на концерте в Лас-Вегасе. Жертвами трагических событий стали более 50 человек, 527 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

"Выражаю сочувствие семьям пострадавших в Лас-Вегасе. Молюсь за вас", – написал Манчини на своей странице в Твиттере.