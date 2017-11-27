20:53 | Футбол — РФПЛ

Манчини выпустил Дзюбу на замену на 65-й минуте игры со "Спартаком"

1

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выпустил нападающего Артема Дзюбу на замену в гостевом матче 18-го тура премьер-лиги против "Спартака". На 65-й минуте воспитанник красно-белых вышел на поле вместо Игоря СмольниковаОтметим, что Манчини сначала хотел заменить Юрия Жиркова, но передумал.

Фанаты "Спартака" встретили выход форварда недовольным гулом.

Перед игрой фанаты красно-белых обматерили нападающего сине-бело-голубых, который ушел из московского клуба в 2015 году.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

 

Спартак М - Зенит

 

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Алекс61

смольников сегодн игру запорол- два гола он привез

21:36