Манчини выпустил Дзюбу на замену на 65-й минуте игры со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выпустил нападающего Артема Дзюбу на замену в гостевом матче 18-го тура премьер-лиги против "Спартака". На 65-й минуте воспитанник красно-белых вышел на поле вместо Игоря Смольникова. Отметим, что Манчини сначала хотел заменить Юрия Жиркова, но передумал.
Фанаты "Спартака" встретили выход форварда недовольным гулом.
Перед игрой фанаты красно-белых обматерили нападающего сине-бело-голубых, который ушел из московского клуба в 2015 году.
Как болельщики "Спартака" встретили Дзюбу #СпартакЗенит pic.twitter.com/Tcf1YL5A6e– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"
Алекс61
смольников сегодн игру запорол- два гола он привез
21:36