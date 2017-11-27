Манчини выпустил Дзюбу на замену на 65-й минуте игры со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выпустил нападающего Артема Дзюбу на замену в гостевом матче 18-го тура премьер-лиги против "Спартака". На 65-й минуте воспитанник красно-белых вышел на поле вместо Игоря Смольникова. Отметим, что Манчини сначала хотел заменить Юрия Жиркова, но передумал.

Фанаты "Спартака" встретили выход форварда недовольным гулом.

Перед игрой фанаты красно-белых обматерили нападающего сине-бело-голубых, который ушел из московского клуба в 2015 году.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"