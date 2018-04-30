Манчини улетел из Петербурга

Роберто МАНЧИНИ (в центре) в аэропорту "Пулково". Фото Игорь ЕРОНКО

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в понедельник улетел из Санкт-Петербурга. Специалист сел на утренний рейс до Рима в аэропорту "Пулково", сообщает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Накануне "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 28 тура чемпионата России и лишился теоретических шансов на чемпионство.

Итальянские СМИ считают Манчини одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.