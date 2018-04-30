08:55 | Футбол — РФПЛ

Манчини улетел из Петербурга

Роберто МАНЧИНИ (в центре) в аэропорту "Пулково". Фото Игорь ЕРОНКО
Роберто МАНЧИНИ (в центре) в аэропорту "Пулково". Фото Игорь ЕРОНКО
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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в понедельник улетел из Санкт-Петербурга. Специалист сел на утренний рейс до Рима в аэропорту "Пулково", сообщает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Накануне "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 28 тура чемпионата России и лишился теоретических шансов на чемпионство.

Итальянские СМИ считают Манчини одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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shpasic

"тренера,который,мягко говоря,ну не отличился с клубной командой,в которую угрохали миллионы" - это про Черчесова в Динамо))

10:29

RobertH

Странно как то у них там,в Италии...Команда в кои -то веки не попала на ЧМ,а они типа хотят назначить тренера,который,мягко говоря,ну не отличился с клубной командой,в которую угрохали миллионы ...

10:08

карельский свинопас

"он улетел,но обещал вернуться..." за бабосами..

10:05

Очень плохой мальчик

За ним следят штоле?Зачем?

09:32

баламошка

biggp1 баламошка,ты хрюкай о своём cвинарнике////////////Я тя забыл спросить, немытая жаба, чё мне далать)

09:27

delacrua

крыса с корабля...

09:15

rusfed 2.0

А нельзя его тупо за прогул уволить? Он же по контракту (я так предполагаю) команду должен тренировать не только в день игры ))

09:10

rusfed 2.0

Давай, до свидания

09:09

Lars Berger

Сам в отставку не уйдет, будет бороться до конца.)

09:06

drJekil

Манчини явно не лучший вариант.

09:01

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