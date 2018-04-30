Манчини улетел из Петербурга

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в понедельник улетел из Санкт-Петербурга. Специалист сел на утренний рейс до Рима в аэропорту "Пулково", сообщает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
Накануне "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 28 тура чемпионата России и лишился теоретических шансов на чемпионство.
Итальянские СМИ считают Манчини одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.
shpasic
"тренера,который,мягко говоря,ну не отличился с клубной командой,в которую угрохали миллионы" - это про Черчесова в Динамо))
10:29
RobertH
Странно как то у них там,в Италии...Команда в кои -то веки не попала на ЧМ,а они типа хотят назначить тренера,который,мягко говоря,ну не отличился с клубной командой,в которую угрохали миллионы ...
10:08
карельский свинопас
"он улетел,но обещал вернуться..." за бабосами..
10:05
Очень плохой мальчик
За ним следят штоле?Зачем?
09:32
баламошка
biggp1 баламошка,ты хрюкай о своём cвинарнике////////////Я тя забыл спросить, немытая жаба, чё мне далать)
09:27
delacrua
крыса с корабля...
09:15
rusfed 2.0
А нельзя его тупо за прогул уволить? Он же по контракту (я так предполагаю) команду должен тренировать не только в день игры ))
09:10
rusfed 2.0
Давай, до свидания
09:09
Lars Berger
Сам в отставку не уйдет, будет бороться до конца.)
09:06
drJekil
Манчини явно не лучший вариант.
09:01