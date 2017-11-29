Манчини проголосовал за Чалова в премии "Первая пятерка"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал своего фаворита в списке лучших молодых игроков премьер-лиги по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ). В анкете премии "Первая пятерка" на первую строчку итальянец поставил нападающего ЦСКА Федора Чалова, на второе - форварда "Рубина" Рифата Жемалетдинова, а на третье - полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Заместитель спортивного директора "Зенита" Оресте Чинквини на первое место поставил Жемалетдинова, на второе - Чалова, а на третье - полузащитника "Анжи" Аяза Гулиева.
Напомним, что на звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендуют Александр Зуев из "Ростова" и Иван Обляков из "Уфы".
Чалов и Баринов претенденты на премию лучшему молодому игроку РФПЛ
Дополнительная информация
- Рубин
- Ростов
- Анжи
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Роберто Манчини
- Уфа
- Дмитрий Баринов
- Рифат Жемалетдинов
- Александр Зуев
- Иван Обляков
- Федор Чалов
- Аяз Гулиев