23:24 | Футбол — РФПЛ

Манчини призвал болельщиков прийти на матч с "Локомотивом"

2

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини обратился к болельщикам команды перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Локомотива", призвав их поддержать команду на трибунах стадиона. Итальянский специалист отметил, что фанаты являются 12-м игроком команды.

- Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны, - приводит Твиттер "Зенита" слова Манчини. Вы для нас – двенадцатый игрок на поле!

Напомним, матч "Зенит" - "Локомотив" состоится завтра, 29 октября. Начало встречи - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Опрос

Как завершится матч "Зенит" - "Локомотив"?
голосовать
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Pleafant

Надо не призывы кидать,а голы забивать,тогда зрители сами придут.

23:39

баламошка

Баламошка призывает бакланов сидеть дома и пить чай с вареньем.

23:31