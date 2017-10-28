Манчини призвал болельщиков прийти на матч с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини обратился к болельщикам команды перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Локомотива", призвав их поддержать команду на трибунах стадиона. Итальянский специалист отметил, что фанаты являются 12-м игроком команды.

- Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны, - приводит Твиттер "Зенита" слова Манчини. Вы для нас – двенадцатый игрок на поле!

Напомним, матч "Зенит" - "Локомотив" состоится завтра, 29 октября. Начало встречи - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.