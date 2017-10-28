Манчини призвал болельщиков прийти на матч с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини обратился к болельщикам команды перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Локомотива", призвав их поддержать команду на трибунах стадиона. Итальянский специалист отметил, что фанаты являются 12-м игроком команды.
- Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны, - приводит Твиттер "Зенита" слова Манчини. Вы для нас – двенадцатый игрок на поле!
Напомним, матч "Зенит" - "Локомотив" состоится завтра, 29 октября. Начало встречи - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Манчини: "Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас – двенадцатый игрок на поле!" pic.twitter.com/nlUwzQ0SKW– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 октября 2017 г.
Pleafant
Надо не призывы кидать,а голы забивать,тогда зрители сами придут.
23:39
баламошка
Баламошка призывает бакланов сидеть дома и пить чай с вареньем.
23:31