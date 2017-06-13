18:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Манчини приземлился в Санкт-Петербурге

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург на свою презентацию. Представители клуба, включая спортивного директора Константина Сарсанию, встретили 52-летнего итальянца в аэропорту "Пулково".

Презентация специалиста в новой должности состоится cегодня и должна начаться в 19.30. Встреча пройдет в "Ленинград Центре".

"СЭ" широко осветит это мероприятие. На нашей странице в Фейсбуке мы проведем прямой эфир презентации Манчини, в нашем Твиттере, посвященном "Зениту", можно будет оперативно следить за новостями, получая при этом в свою ленту фото и видео. Подписывайтесь на нас!

Презентация Роберто Манчини. Live!

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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30 лет за ЦСКА!

Очень напоминает незабвенное "- Вы слышали, Ганди приехал в Данди!" (с) :-)))))

19:14

Производственник

ВО УЖЕ ДВА ИДИОТА НА СТРАНИЦЕ ДВА ИЗ ДВУХ

19:02

Ачирришни Ковеч

Руки помыл после перелета? Прежде чем брать зенитовский шарф и повязывать вокруг шеи.

18:50

Jean4

На 5-ю точку приземлился?)

18:36