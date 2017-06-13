Манчини приземлился в Санкт-Петербурге

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург на свою презентацию. Представители клуба, включая спортивного директора Константина Сарсанию, встретили 52-летнего итальянца в аэропорту "Пулково".
Презентация специалиста в новой должности состоится cегодня и должна начаться в 19.30. Встреча пройдет в "Ленинград Центре".
"СЭ" широко осветит это мероприятие. На нашей странице в Фейсбуке мы проведем прямой эфир презентации Манчини, в нашем Твиттере, посвященном "Зениту", можно будет оперативно следить за новостями, получая при этом в свою ленту фото и видео. Подписывайтесь на нас!
30 лет за ЦСКА!
Очень напоминает незабвенное "- Вы слышали, Ганди приехал в Данди!" (с) :-)))))
19:14
Производственник
ВО УЖЕ ДВА ИДИОТА НА СТРАНИЦЕ ДВА ИЗ ДВУХ
19:02
Ачирришни Ковеч
Руки помыл после перелета? Прежде чем брать зенитовский шарф и повязывать вокруг шеи.
18:50
Jean4
На 5-ю точку приземлился?)
18:36