Манчини приземлился в Санкт-Петербурге

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург на свою презентацию. Представители клуба, включая спортивного директора Константина Сарсанию, встретили 52-летнего итальянца в аэропорту "Пулково".

Презентация специалиста в новой должности состоится cегодня и должна начаться в 19.30. Встреча пройдет в "Ленинград Центре".

"СЭ" широко осветит это мероприятие. На нашей странице в Фейсбуке мы проведем прямой эфир презентации Манчини, в нашем Твиттере, посвященном "Зениту", можно будет оперативно следить за новостями, получая при этом в свою ленту фото и видео. Подписывайтесь на нас!

Презентация Роберто Манчини. Live!