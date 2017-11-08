Манчини получил награду Golden Foot

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини получил премию Golden Foot как легенда мирового футбола. Наряду с наставником российской команды аналогичный приз получили Майкл Оуэн, Марсель Десайи, Оливер Кан и Ли Мин.

В качестве игрока Манчини выступал за "Болонью", "Сампдорию", "Лацио" и "Лестер". За клубную карьеру он завоевал 13трофеев, включая два титула чемпиона Италии. Со сборной он стал бронзовым призером Евро-1988 и чемпионата мира 1990 года.

Напомним, среди действующих игроков награду Golden Foot по итогам 2017 года получил 36-летний вратарь "Порту" Икер Касильяс. Этот приз вручается футболистам старше 28 лет за успешную карьеру.